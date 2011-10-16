Люблино и "Люблизон"

На остановке места нет. Водителю автобуса приходится высаживать пассажиров прямо на дорогу
Под знаком "остановка запрещена" пристроились "бомбилы"
На тротуарах Краснодарской улицы толчея. Десятки людей южной внешности спешат в сторону здания на Тихорецком бульваре. Это торгово-ярморочный комплекс "Москва", или, по-местному, "Люблизон". Он гордо красуется между местным отделением ФМС и отделом собственной безопасности УВД Юго-восточного административного округа. Комплекс, согласно официальной статистике, в будние дни посещает до 30 тысяч , а в выходные - 70 тысяч человек.
"Гадюшник"
Алексей Мазур, местный житель, который не первый год борется с расположившимся между двумя силовыми структурами государством в государстве, рассказывает мне историю "Люблизона".
Она началась с закрытием Черкизовского рынка. Когда власти решились разобраться с полукриминальной клоакой, которую сам глава Следственного Комитета РФ Бастрыкин назвал "гадюшником", и в июне 2009 года ликвидировали "Черкизон", тот быстро расползся по спальным районам столицы.
Тысячи китайцев и вьетнамцев в одночасье наводнили юго-восток Москвы, где им выделили ТЦ "Москва" и "Садовод". Мигранты, подняв цену аренды жилплощади в несколько раз, набивались сразу по десятку человек в съемные квартиры. Цены самих квартир упали, когда на глазах возмущенных жителей района расцвела торговая клоака.
Мы заходим за высокий глухой забор, окружающий комплекс. Алексей сразу же требует убрать фотоаппарат - если его заметят, могут быть неприятности. Торговцы не любят, когда за ними слишком пристально наблюдают посторонние. Здесь царят свои порядки, их соблюдение обеспечивает частная охрана - ЧОП с гордым названием "Витязь".
Один из входов на территорию ТЦ "Москва"
-А полиция здесь есть? - спрашиваю я.
-Нет. Расскажу такую историю. У меня был знакомый участковый. Ему пожаловался один наш жилец, которого обокрали на рынке. Участковый попытался разобраться, но не тут-то было - телефон у него раскалился от звонков из высоких инстанций. Парню намекнули, чтобы на территорию "Москвы" он больше не пытался соваться.
Снаружи рынок опоясывают торговые ряды. Павильончики завешаны куртками, кофтами, платьями, брюками. На одежду наклеены ценники - но они ничего не говорят о реальной стоимости товара. В качестве доказательства Алексей показывает пальцем на куртку, украшенную надписью "Adidas" и бумажкой с числом "904". Он задает короткий вопрос вьетнамке, стоящей рядом :
-Сколько?
-Тыца - с трудом произносит продавщица одно из явно немногих знакомых ей русских слов. То есть куртка стоит тысячу рублей, а не 904.
Мы заходим в здание торгового центра. Огромное двухэтажное помещение - здесь когда-то была фабрика - вопреки запрету на торговлю на рынках для иностранцев заполнено вьетнамцами и китайцами, есть также кавказцы и среднеазиаты. Иностранцы продают, возят тюки, моют пол и... прицениваются к товарам. За все время нашего путешествия мы видим не более десятка славянских лиц, остальные покупатели - южане. Свои продают своим. ТЦ "Москва" - предприятие, что называется, замкнутого цикла.
Тюки с товаром для продажи в ТЦ "Москва"
-Здесь полностью нарушены правила торговли - говорит Алексей - Нет ни одного названия организации, арендующей павильон, нет кассовых аппаратов, нет, кстати, и документов на товары.
Действительно, у здешних продавцов странные представления о коммерции. На обувь и одежду налеплены розовые этикетки - девственно-чистые. Впрочем, иногда встречаются надписи "кожа" или "зима". Да и ассортимент занятный. Мелькают названия дорогих иностранных брендов - как написано на официальном сайте ТЦ, тут продают продукцию не только отечественных, но и иностранных производителей. Правда, у "фирменной" обуви вид такой, словно она развалится через неделю эксплуатации. Как подозревает мой собеседник, часть продукции "иностранных фирм" делают здесь же, в огромных подвалах бывшей фабрики.
-Мы как-то закупили здешнюю Lacoste и отправили на проверку. Разумеется, продукция оказалась контрафактной.
А если верить официальным цифрам, комплекс еще и нерентабелен. Алексей на основании бухгалтерского отчета ОАО ТЦ "Москва" за 2010 год, опубликованного в интернете, провел свои подсчеты. Выручка ОАО за одно полугодие 2010 года составила 124 610 тысяч рублей без учета налогов. Если разделить эту сумму на число павильонов, то стоимость аренды одного торгового места в месяц с НДС составит 2 596 рублей 04 копейки без НДС или 3 063 рубля 33 копейки с учетом налога на добавленную стоимость. Это сравнимо с ценой за парковку автомобиля на открытой неосвещенной стоянке по соседству - площадь парковочного места и павильона одинакова. В общем, в качестве гаража торговый центр использовать было бы выгодней - учитывая траты на охрану, поддержку инфраструктуры и проверки комплекса. Несложные подсчеты также показывают, что городской бюджет в месяц получает с ТЦ "Москва" 557 967 рубля.
Но на деле почти столько же платят за субаренду одного павильона торговцы. Один из них рассказал "Известиям", что аренда места на территории ТЦ обошлась ему в 500 тысяч рублей. Кто эти загадочные посредники, сдающие торговые площади, и платят ли они что-то в бюджет города - неизвестно.
Пробки, нелегалы, криминал
Вместе с "Люблизоном" местные жители получили серьезную головную боль.
Потоки транспорта самого разного калибра, едущего на внушительную парковку, построенную близ ТЦ "Москва", и выезжающего с нее запрудили соседние улицы. Общее столпотворение увеличивают "челночники".
Пробка из "маршруток" перекрыла Краснодарскую улицу
-На рынок, центр оптовой торговли, по будням прибывают десятки стареньких смердящих выхлопами автобусов с северокавказскими "челноками", - рассказывает Мазур - "Купцы" начинают подъезжать с четырех часов утра, чтобы закупить товар. В результате по утрам Краснодарская улица и ее окрестности превращаются в пробку. В ней тоскуют граждане, пытающиеся добраться до работы на собственных машинах или автобусах.
Еще одна проблема - нелегалы. Практически все проживающие в окрестностях торгового центра иностранцы так или иначе связаны с рынком - это торговцы, подсобные рабочие и члены их семей. Приличная часть приезжих нарушает миграционное законодательство.
В прошлом ноябре в общежитии близ торгового комплекса миграционщики обнаружили 500 граждан Китая и Вьетнама, 50 человек были депортированы. Через месяц жители одного из подъездов дома № 8 на улице Маршала Кожедуба потребовали проверить иностранцев, занявших 30 квартир в 84-квартирном подъезде. На эти 30 квартир приходилось ни много ни мало 200 человек. После рейда ФМС выяснилось, что большая часть китайцев, вьетнамцев, киргизов и азербайджанцев жила здесь нелегально. Этой весной в Кузьминском парке полиция "накрыла" целое поселение нелегалов.
Милиционера заинтересовала русская женщина. На южан вокруг он не обращает внимания
Регулярно проводятся облавы и на самом рынке, но они не приносят особых результатов. Дело в том, что с июля 2009 по апрель 2010 года УФМС проверило 1 600 торговых мест на рынке и выяснило, что из 2 700 найденных ими иностранцев треть так или иначе нарушила миграционное законодательство. В ТЦ работает 25 тысяч человек, следовательно, 8 тысяч торговцев не в ладах с миграционными законами, - подсчитал Алексей Мазур. Но на проверку 8 тысяч павильонов ТЦ "Москва" у ФМС уйдет 4 года, если служба будет работать столь же неспешно.
В Люблино пышным цветом расцвел криминал. Вот несколько фактов - в прошлом году на территории торгового комплекса были совершены два вооруженных ограбления. В июне 2010 года рядом с Люблинской улицей нашли девушку с черепно-мозговой травмой, она вскоре скончалась в больнице. Убил москвичку таджик, с которым девушка отказалась знакомиться. В мае на "челночном" автобусе был вывезен труп еще одной барышни. Страшный груз обнаружили только в Дагестане. Так что несложно понять, почему местные жители, ожидая выполнения своих требований, в спешном порядке обзаводятся электрошокерами и "травматиками".
В этих домах вокруг "Люблизона" живут вьетнамцы, китайцы, кавказцы, среднеазиаты - и немного русских
Требования эти просты и разумны - бесчисленные "гадюшники" должны исчезнуть из столицы, как явление. На месте ТЦ "Москва" нужно создать торгово-развлекательный центр. В этой части Люблино, кстати, нет супермаркета - ряды торговых палаток, принадлежащих южанам, не могут его заменить. Так что и супермаркет не помешало бы построить.
Борьба с "Люблизоном" ведется местными жителями давно. Они направили больше тысячи обращений в различные инстанции и разным чиновникам - президенту, генпрокурору, мэру, префекту. Всякий раз им приходили отписки. Провели не одну акцию протеста. В 2009 и 2010 годах, когда проблемами люблинцев занималось Движение против нелегальной иммиграции, здесь с аншлагом прошли два Русских марша. На них общественники - в том числе Алексей Мазур - поднимали тему "гадюшника". Но и к сегодняшнему дню ситуация ни на йоту не улучшилась.
Впрочем, местные жители не теряют надежду. Они обратились за помощью к Русскому Общественному Движению и надеются, что теперь им удастся довести дело до победного конца.
Настасья Иванова
источник: http://rod-ru.org/news443/