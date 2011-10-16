Люблино и "Люблизон"

Меня стали много спрашивать: зачем решили провести референдум об объединении района Марьино с Люблино. Постараюсь ответить одним постом. Я не являюсь…

Соседи и знакомые и просто френды в интернете часто спрашивают меня я за реновацию или против? Сначало просто отвечу на этот вопрос, а потом…